«Никчемные люди». Дизайнер Лебедев разнес журналистов | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 16:37 «Никчемные люди». Дизайнер Лебедев разнес журналистов Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал журналистов абсолютно никчемными людьми Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев жестко раскритиковал всех журналистов. В выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он назвал представителей этой сферы абсолютно никчемными людьми.

«„Журналист“ — это синоним слова абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», — сказал он.

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По его словам, нормальные люди, не будут строить карьеру в этой профессии.

Лебедев также отметил, что журналисты не способны разбираться ни в каких сферах. Работники СМИ делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией, подчеркнул он.

Осенью прошлого года Лебедев занял должность генерального директора по дизайну соцсети «ВКонтакте». Он работает над улучшением интерфейсов и общим оформлением платформы.