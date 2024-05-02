«Никчемные люди». Дизайнер Лебедев разнес журналистов | 360°

02 мая 2024, 16:37
«Никчемные люди». Дизайнер Лебедев разнес журналистов
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал журналистов абсолютно никчемными людьми
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев жестко раскритиковал всех журналистов. В выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он назвал представителей этой сферы абсолютно никчемными людьми.
«„Журналист“ — это синоним слова абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», — сказал он.
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По его словам, нормальные люди, не будут строить карьеру в этой профессии.
Лебедев также отметил, что журналисты не способны разбираться ни в каких сферах. Работники СМИ делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией, подчеркнул он.
Осенью прошлого года Лебедев занял должность генерального директора по дизайну соцсети «ВКонтакте». Он работает над улучшением интерфейсов и общим оформлением платформы.
Журналистика
Артемий Лебедев
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