Консьержка рассказала о жителе Одинцова, который чуть не выкинул кошку с балкона

Мужчина, который едва не выкинул кошку с балкона многоэтажки в Одинцове, до этого не вел себя агрессивно. Об этом 360.ru рассказала консьержка, работающая в доме.

По словам женщины, когда стало известно о случившемся, она поинтересовалась у жильца, действительно ли он бил питомца о фасад дома. Тот заверил, что не причинял животному вреда, и отметил, что любит кошку и она живет с ним уже много лет.

«Говорит, что в последнее время животное стало справлять нужду в обувь. После того как питомец испортил дорогие туфли жены, он решил проучить его, вытащил на балкон и тряханул. А очевидцам показалось, что бьет кошку о стену», — рассказала собеседница 360.ru.

Консьержка добавила, что ранее не замечала за жильцом ничего плохого. По ее словам, у мужчины мягкий и добрый характер, однако иногда он любит выпить.

Ранее стало известно, что полиция Подмосковья начала проверку после того, как видео с издевательствами над питомцем появились в Сети.