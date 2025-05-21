Полиция Подмосковья начала поиски живодера, пытавшегося выкинуть кота из окна

Сотрудники правоохранительных органов Одинцовского городского округа начали проверку после обнаружения в Сети видео с жестоким обращением с животным. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья.

Ролик разлетелся по соцсетям пару дней назад. Местные жители сняли на видео, как неизвестный мужчина вытащил кота из окна своей квартиры на шестом этаже и несколько раз ударил его о фасад балкона. Полиция приступила к поискам живодера.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителя», — отметили в ведомстве.

В беседе с 360.ru правоохранители подтвердили, что проверка началась.

Ранее стало известно, что в Москве соседи спасли собаку от неадекватного хозяина, который регулярно избивал ее и не кормил.