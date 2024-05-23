Протокол о дискредитации армии составили на солиста «Порнофильмов»

Суд получил протокол на солиста «Порнофильмов» Котлярова за дискредитацию армии

На солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* составили протокол по статье о дискредитации армии. Информация о деле появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Музыканта привлекли по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Материалы дела направили в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Минюст внес Котлярова* в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

Месяц назад блогера Анастасию Ивлееву признали виновной в дискредитации армии. Ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

*Признан в России иностранным агентом.