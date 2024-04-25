Ивлееву признали виновной в дискредитации армии | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 12:06 Ивлееву признали виновной в дискредитации армии Суд оштрафовал блогера Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации армии Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Блогера признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

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Дело возбудили 16 апреля. Причиной для этого стали посты на странице блогерши в социальной сети Instagram*, сделанные больше двух лет назад. На них были изображены черный квадрат и голубь мира.

Сама Ивлеева вину не признает, о чем сообщил ее адвокат Калой Ахильгов. По его мнению, срок привлечения к ответственности уже истек и отсутствует состав преступления. Он также добавил, что защита намерена обжаловать вердикт.

Во время заседания адвокат выразил недовольство качеством экспертизы, на основании которой возбудили дело, и даже потребовал вызвать в суд ее автора.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.