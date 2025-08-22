Протоиерей РПЦ назвал женщину «существом без головы»

В мужчине заложен потенциал героя, а женский подвиг — безумие. Об этом заявил священник Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов, слова которого привела в Telegram-канале Ксения Собчак .

«Женщина может своей любовью сподвигнуть мужа к тому, что он начнет меняться. Бог подключится к вашей любви, начнет его изменять и сделает из него героя», — подчеркнул он.

При этом женщину священник назвал «существом без головы» и заявил, что она совершает поступки не потому, что анализирует, а потому, что просто берет и делает.

