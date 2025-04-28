Протоиерей призвал не нести на могилы искусственные цветы на Радоницу

Среди православных праздников особое место всегда занимала Радоница, выпавшая в этом году на 29 апреля. Это особый день общецерковного поминовения усопших, который в народе еще называют Родительским днем. Протоиерей Белорусской православной церкви Иоанн Пашкевич рассказал «Царьграду» , почему не стоит нести искусственные цветы на могилы.

Россияне в этот день по традиции идут на кладбища. При этом утром им нужно посетить службу в храме и помолиться за усопших родственников. И только после этого можно отправиться на кладбище, чтобы привести могилы близких в порядок после зимы. Многие приносят искусственные цветы, считая, что так отдают дань уважения памяти усопшего.

«В действительности — упрощают жизнь себе: поставил недорогой неумирающий букет — и на год забыл. Не думают о том, что ничуть не помогают покойному, а вредят живым», — заявил Пашкевич.

Такие цветы не несут никакой богословской символики, а только засоряют окружающую среду. Также протоиерей призвал не оставлять на кладбищах еду — лучше отдать ее нищим.

Ранее священнослужитель Максим Портнов рассказал, что поминать усопших можно на Радоницу, а во время пасхальной недели это запрещено. Нельзя молиться ни дома, ни в церкви.