Протащившую детей по асфальту воспитательницу сада в Солнечногорске уволили

Жители деревни Голубое в городском округе Солнечногорск стали свидетелями вопиющего случая. Воспитатель частного детского сада «Cosmo сад» протащила детей по асфальту с дневной прогулки. Администратор учреждения рассказала 360.ru, что сотрудницу уже уволили.

«Этот младший воспитатель уже уволен. Приказ направлен в Министерство образования. Недопустимо такое обращение с детьми», — заявила она.

Администратор добавила, что воспитатель написала объяснительную и отправилась в прокуратуру. Родители детей в курсе ситуации и претензий не имеют.

Оказалось, что во время прогулки дети отстали. Младший воспитатель пошла их догонять, а они восприняли все как веселую игру и принялись удирать. У одного ребенка слетела кроссовка, воспитанник постоянно падал на землю, а сотрудница детсада пыталась его поднять. Второй ребенок тоже постоянно ложился на землю.

«Она говорит, что пришлось их вот так вот тащить», — пояснила администратор.

Родителей сразу же пригласили на разговор после произошедшего.

«Они знают своих детей, сказали, претензий ни к кому не имеют. Объяснительные при участковом и при свидетелях написали», — подчеркнула она.

Ранее в детсаду в Петербурге отравились дети. У воспитанников зафиксировали три случая заболевания сальмонеллезом и 14 — острым гастроэнтеритом. Следователи возбудили уголовное дело.