Россиянам раскрыли, для чего на самом деле создаются фейковые домовые чаты
Сенатор Шейкин: мошенники создают фейковые домовые чаты и врут о взломе
Через поддельные домовые чаты мошенники запугивают россиян, чтобы под видом помощи украсть накопления. Об этом сенатор Артем Шейкин сообщил РИА «Новости».
По его словам, аферисты создают домовые чаты, выманивают код подтверждения и присылают поддельный скриншот страницы на «Госуслугах». Так они инсценируют взлом еще до того, как он произошел на самом деле.
«Это часть сценария, которая должна резко усилить тревогу у жертвы. <…> После этого схема может перейти в привычный сценарий: „защитите аккаунт“, „отмените доверенность“, „установите приложение“ или „переведите деньги на безопасный счет“», — сказал сенатор.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как обманывают детей в игровых чатах. Вместо бесплатных бонусов они получают большие проблемы.