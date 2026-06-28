В ГД предупредили о новой схеме мошенников под видом проверки пенсионных выплат

Мошенники могут представляться сотрудниками Социального фонда России и под предлогом проверки пенсионных выплат пытаться получить у пожилых людей данные банковских карт. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Ни фонд, ни банк не звонят с требованием продиктовать код из сообщения, назвать реквизиты карты или перевести пенсию на некий безопасный счет», — подчеркнул он.

По словам Говырина, Социальный фонд действительно может проводить сверку информации о счетах, на которые поступают пенсии, однако подтверждение личности требуется только при личном обращении в клиентскую службу фонда, МФЦ, через портал «Госуслуги» или по официальной почтовой переписке.

Говырин также напомнил, что пенсии в России перечисляются на карты платежной системы «Мир» либо на банковские счета без привязанной карты.

Ранее закон о мерах против кибермошенничества, включающий новые функции «Госуслуг», подписал президент России Владимир Путин.