«Прости меня!» Мать убитого в Петербурге мальчика бросилась к его гробу на похоронах

KP.RU: в Петербурге мать убитого педофилом мальчика просила прощения у его гроба

На похороны ребенка не пустили посторонних людей и журналистов. С мальчиком попрощались мама, отец и бабушка. Сотрудники полиции и Росгвардии охраняли территорию. Родственники мальчика попросили открыть крышку гроба перед тем, как его спустят в землю.

«Прости меня! Я не могу», — бросилась к сыну мать, у которой случилась истерика.

Женщину попытались успокоить, но безуспешно. Родители и бабушка тяжело переживали потерю сына.

Педофила и убийцу ребенка Петра Жилкина отправили в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Он утопил ребенка, когда он был еще живым.