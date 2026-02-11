«Прости меня!» Мать убитого в Петербурге мальчика бросилась к его гробу на похоронах

Мать девятилетнего петербуржца, убитого педофилом, попросила прощения, стоя на коленях у гроба сына. Мальчика похоронили 11 февраля, сообщил KP.RU.

На похороны ребенка не пустили посторонних людей и журналистов. С мальчиком попрощались мама, отец и бабушка. Сотрудники полиции и Росгвардии охраняли территорию. Родственники мальчика попросили открыть крышку гроба перед тем, как его спустят в землю.

«Прости меня! Я не могу», — бросилась к сыну мать, у которой случилась истерика.

Женщину попытались успокоить, но безуспешно. Родители и бабушка тяжело переживали потерю сына.

Педофила и убийцу ребенка Петра Жилкина отправили в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Он утопил ребенка, когда он был еще живым.

