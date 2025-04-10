«Просила защиты от кибербуллинга». Треш-блогер Аленушка ТВ объяснила скандал с Мизулиной

Треш-блогер из Чувашии Аленушка ТВ рассказала 360.ru про разговор с главой Лиги безопасного Екатериной Мизулиной. По ее словам, цели спровоцировать собеседницу она не преследовала.

«Три минуты разговора с Мизулиной, я попросила защиты от кибербуллинга. А она клевещет на меня и говорит, что я порнографию распространяю! Мне сотрудники аэропорта сами ответили, что нет никакой порнографии. Я все записала, сейчас выложу», — пообещала блогер.

Она предположила, что претензии были связаны с тем, что недавно в кафе к женщине пришли фанаты, бегали вокруг и брали автографы.

«Я еще и воспитываю аудиторию, пропагандирую, чтобы выйти замуж девственницей, как я. У меня пять образований, среди них — два высших. У меня охваты — 50 миллионов. Никому не нравится, что я не употребляю алкоголь, я так всех воспитываю!» — добавила Аленушка ТВ.

Блогер подчеркнула, что никто ее не задерживал. В аэропорту к женщине подходили полицейские и спросили, нет ли претензий к сотрудникам самолета, на борту которого был конфликт. Менять направление контента она также не планирует.

«Ответила, что нет. Мне ничего не предъявили. У меня очень качественный контент, меня Первый канал приглашает, снимаю про свою жизнь! <...> Я еще и ресторанный блогер, у меня нет никакого плана, снимаю — и все», — заключила она.

Конфликт блогера с Мизулиной произошел 10 апреля. Аленушка ТВ попыталась спровоцировать драку и снять происходящее на камеру. Поведение стримерши возмутило Мизулину.