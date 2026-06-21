В воскресенье, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекратили отпуск топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, с сегодняшнего дня горючее нельзя приобрести за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц.

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — написал Аксенов.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Аксенов добавил, что дополнительно сообщит о дальнейших решениях по ситуации с топливом в республике.

Ранее стало известно, что паромные перевозки в Крым временно приостановили. Проезд по Крымскому мосту для большегрузного транспорта также запрещен.