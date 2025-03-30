Прощание с погибшим военкором Первого канала Прокофьевой началось в Москве

Венок от Путина заметили на прощании с военкором Первого канала Прокофьевой

Церемония прощания с погибшим в приграничном районе Белгородской области военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой начались в траурном зале Троекуровского кладбища. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, проститься с журналисткой пришли друзья, коллеги, а также военные, чью работу она освещала.

Сотрудник агентства заметил, что на лента одного из присланных на гражданскую панихиду похоронных венков подписана президентом России Владимиром Путиным. Также венки прислали родители Анны, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Ветераны», отряд «Викинг» и другие формирования российских бойцов.

Анна Прокофьева погибла в минувшую среду, 26 марта, во время съемки репортажа в приграничном районе Белгородской области. Машина съемочной группы подорвалась на мине, оставленной украинскими боевиками.

Вместе с Прокофьевой тяжелое ранение получил работавший с ней оператор Дмитрий Волков. В тяжелом состоянии его доставили в одну из московских больниц для лечения.

До прихода на телевидение журналистка работала в испанской редакции агентства Sputnik. После начала специальной военной операции она регулярно возила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

В минувшую субботу, 29 марта, в Нижнем Новгороде прошли похороны погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Он скончался от ракетного удара ВСУ в поселке Михайловка Луганской Народной Республики. Вместе с Пановым в салоне находились водитель съемочной группы «Звезды» Александр

Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Все они погибли на месте от полученных ранений.