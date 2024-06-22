Прощание с погибшим в зоне СВО журналистом Цицаги прошло в Москве

Прощание с погибшим при атаке ВСУ венкором News.ru Цицаги прошло в Москве

Фото: РИА «Новости»

Церемония прощания с военным корреспондентом News.ru Никитой Цицаги завершилось в здании Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве. Проститься с погибшим при атаке ВСУ журналистом пришли родные и близкие, коллеги по редакции и сотрудники других СМИ.

По данным News.ru, после церемонии прощания гроб с телом журналиста доставили на Хованское кладбище Москвы, где прошли похороны.

Никита Цицаги погиб при атаке украинского беспилотника около Никольского монастыря под Угледаром. В Донецкой Народной Республике журналист находился в рабочей командировке.

Российские следователи пообещали принять все меры, чтобы привлечь к ответственности причастных к гибели журналиста.

Редакция News.ru через два дня после гибели коллеги опубликовала последний репортаж Цицаги, посвященный бойцам, которые освободили город Марьинка. В общении с корреспондентом военные рассказали, как они выслеживали танки и вражеские укрытия, а также как в зоне специальной военной операции появилась должность «птичник».

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