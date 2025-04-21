Прощание с папой римским Франциском в Москве сняли на видео

Месса по папе римскому Франциску прошла в соборе Непорочного Зачатия в Москве

Святая месса на русском языке прошла вечером 21 апреля. Десятки верующих пришли, чтобы почтить память понтифика и оставить соболезнования в специальной книге в кафедральном соборе.

Заупокойная месса, по информации пресс-службы Церкви, состоится 24 апреля. Ее возглавит апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло, ему сослужит архиепископ Павел Пецци.

Папа римский Франциск умер 21 апреля после 12 лет службы во главе Католической церкви. В ближайшее время в Риме соберется коллегия кардиналов для нового конклава, чтобы избрать его преемника. Среди кандидатов — госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин, патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, кардинал и спецпосланник по Украине Маттео Дзуппи.