Омыл ноги заключенным и канонизировал подростка. Чем запомнился папа римский Франциск

Кардинала Бергольо избрали папой римским 13 марта 2013 года вслед за добровольной отставкой Бенедикта XVI. Франциск оказался первым в истории представителем ордена иезуитов, занявшим престол Святого Петра, а также первым понтификом, родившимся в Новом Свете.

Все предыдущие происходили из Европы, а Хорхе Марио Бергольо — из Латинской Америки.