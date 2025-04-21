Омыл ноги заключенным и канонизировал подростка. Чем запомнился папа римский Франциск
Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции дом Святой Марфы в Ватикане. Чем запомнился глава Римско-католической церкви — в материале 360.ru.
Стал первым папой из Нового Света
Кардинала Бергольо избрали папой римским 13 марта 2013 года вслед за добровольной отставкой Бенедикта XVI. Франциск оказался первым в истории представителем ордена иезуитов, занявшим престол Святого Петра, а также первым понтификом, родившимся в Новом Свете.
Все предыдущие происходили из Европы, а Хорхе Марио Бергольо — из Латинской Америки.
Вел скромную жизнь
Вопреки традициям, понтифик взял имя не в честь одного из предшественников, а в память о Франциске Ассизском — основателе ордена нищенствующих монахов-францисканцев. Этот орден отрекся от богатства, жил очень аскетично, проповедовал миролюбие и смирение.
Папа римский, даже будучи кардиналом, отказался от роскошного дворца архиепископа и ездил на общественном транспорте.
Первым в истории встретился с главой РПЦ
Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который провел переговоры с лидером Русской православной церкви. До этого из-за разногласий между конфессиями подобные мероприятия не были возможны.
Встреча папы римского и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти в столице Кубы Гаване. Главы конфессий обсудили ряд ключевых вопросов, среди которых — темы преследования христиан на Ближнем Востоке, напряженность в сфере военной политики, церковный раскол на Украине и проблемы современной семьи.
Утвердил юридическую процедуру против сексуального насилия
Представителей Римско-католической церкви неоднократно обвиняли в преступлениях сексуального характера, особенно в отношении несовершеннолетних. Понтифик активно включился в решение проблемы, потребовав от верующих незамедлительно информировать о таких инцидентах и публично обсуждать их.
В марте 2023 года папа Франциск обнародовал окончательную версию процедуры по борьбе с сексуальными злоупотреблениями в Католической церкви и их предотвращению — motu proprio vos estis lux mundi.
Ранее терминология ограничивалась понятием «сексуальные действия с несовершеннолетними или лицами, находящимися в уязвимом положении», тогда как новая редакция расширила определение, включая формулировку «нарушение шестой заповеди Декалога, совершенное в отношении лица младше 18 лет, либо недееспособного, либо взрослого, находящегося в уязвимой ситуации».
Для него построили спецверсию электрического «Гелендвагена»
В декабре 2024 года компания Mercedes-Benz передала Франциску спецавтомобиль для встречи паломников на площади Святого Петра. Понтифику подготовили открытую версию внедорожника, оснащенную приподнятым сиденьем по центру с подогревом и поручнями.
«Папамобиль» разрабатывали при участии Ватикана. У авто жемчужно-белый салон и открытый верх со съемной конструкцией на длинных стойках.
Неоднозначно оценивал украинский конфликт
По предложению понтифика весной 2022 года крест на крестном ходе в Ватикане понесли украинка и россиянка. С учетом недавнего начала СВО такой жест вызвал бурную негативную реакцию со стороны Киева.
Позднее папа критиковал Россию и патриарха Кирилла, заявив, что вооружать Украину «морально приемлемо». Однако в августе 2023 года выступил по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге.
В марте 2024-го обратился к Украине, призвав ее «иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры».
Канонизировал подростка
В 2024 году Святейший Отец одобрил канонизацию 15-летнего подростка из Италии Карло Акутиса, которого прозвали «инфлюенсером Бога». Когда юноше было 12, он создал сайт, где описывал все чудеса, которые зарегистрировала Католическая церковь. Карло скончался 12 октября 2006 года от острой формы лейкемии.
Спустя 18 лет Ватикан признал почти десяток чудес исцеления, которые подросток совершил посмертно. Например, в день его похорон Акутису помолилась женщина с раком молочной железы, после чего ей стало легче.
Таким образом, Карло Акутис стал первым канонизированным миллениалом. На иконах его изображают с ноутбуком в руках.
Омыл ноги женщинам-заключенным
Папа Франциск 28 марта 2024 года посетил римскую тюрьму Ребиббия, где совершил мессу воспоминания Тайной вечери.
На литургии он омыл ноги 12 женщинам-заключенным, принадлежащим к разным вероисповеданиям и национальностям — из Италии, Болгарии, Нигерии, Перу, Венесуэлы, Боснии и с Украины.
Оскорбил ЛГБТ-сообщество*
На закрытой встрече с епископами 20 мая 2024 года папа сказал, что геям нельзя позволять становиться священниками. Он упомянул это в контексте разговора о том, что духовные учебные заведения насыщены гомосексуализмом*.
Франциск заявил, что все они переполнены frociaggine. С итальянского это переводится примерно как «педерастия». Комментарий передали прессе, случившееся предали огласке.
Позже вышло заявление Ватикана. В нем говорилось, что глава Римско-католической церкви не хотел никого обидеть и извинился перед теми, кого «задело употребленное слово».
Интересно
Боролся с коррупцией
Франциск создал специальную комиссию по расследованию случаев коррупции и злоупотреблений властью в структурах Ватикана. Орган выявил нарушения в области финансов и банковского дела, поспособствовал привлечению виновных лиц к ответственности и внес изменения в законодательство.
Десять человек предстали перед судом по обвинениям в финансовых нарушениях, среди них — кардинал Анджело Беччу, которому назначили наказание в виде 5,5 года тюремного заключения за растрату, мошеннические действия и превышение должностных полномочий.
Также понтифик инициировал введение новых стандартов финансового учета и отчетности, обеспечивающих большую открытость и контроль над финансовыми операциями Ватикана.
Повысил роль женщин в служении Церкви
С приходом к папству Франциска женщины смогли чаще руководить работой комиссий и консультативных органов, занимающихся вопросами социального служения, образования и культуры.
Несмотря на позитивные перемены, положение женщин все еще неравноправно. Так, они по-прежнему лишены возможности рукоположения в сан священника, диакона или епископа. Это традиционно для Католической церкви.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России