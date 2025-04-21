На Западе назвали главных кандидатов на Святой престол

Кандидатами в понтифики после смерти папы Франциска могут стать госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин, кардинал и спецпосланник по Украине Маттео Дзуппи, патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и другие. Об этом сообщила газета La Stampa .

В материале указали, что это будет наименее европоцентричный конклав в истории, поскольку среди кандидатов также есть филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле и конголезец Фридолин Амбонго.

Историк-религиовед Николай Сапелкин не исключил сюрпризов при выборе нового главы Католической церкви. Он напомнил, что для многих избрание самого Франциска тоже стало неожиданным, ведь до этого Святой престол никогда не занимал иезуит. Ученый затруднился ответить, найдется ли духовная фигура, способная стать равной умершему понтифику по влиянию.