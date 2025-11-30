Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским началось в Москве

Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским началось в его Московском театре-студии, сообщил корреспондент РИА «Новости» . Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги и поклонники актера собрались у театра, чтобы проводить его в последний путь. Они принесли цветы и ждали своей очереди, чтобы отдать дань уважения.

Писатель Юрий Поляков сообщил РИА «Новости», что Шиловский серьезно болел в течение последнего года. Несмотря на это, он продолжал играть в Московском театре-студии, которым руководил.

В последнее время актер участвовал в двух постановках по произведениям Полякова — «Особняк на Рублевке» и «В ожидании сердца». Позже актриса его театра Виктория Пархоменко уточнила, что Шиловский боролся с онкологическим заболеванием с апреля. Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил актерскую мастерскую во ВГИКе. В 2017-м Шиловский основал свой театр-студию.

Среди его работ — фильмы «Судьба», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой», «Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Дело чести».