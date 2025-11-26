Умер актер Всеволод Шиловский

Актер Всеволод Шиловский ушел из жизни. Об этом сообщил MK.RU .

«Ему было 87 лет», — напомнили авторы поста.

Причины смерти режиссера не уточнялись. Дату и время прощания с Шиловским объявят позже.

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ, был руководителем актерской мастерской во ВГИКе. В 2017 году Шиловский создал свой театр-студию.

Артист сыграл в таких проектах, как «Судьба», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой», «Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Дело чести» и другие.

Ранее стало известно о смерти народной артистки Азербайджана Розы Джалиловой. Ее не стало в возрасте 96 лет.