Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым пройдет в храме Христа Спасителя 4 июня. По предварительным данным, траурную церемонию проведут в Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил почетный полярник Павел Селезнев в беседе с РИА «Новости» .

«Прощание состоится ориентировочно во вторник <…> в храме Христа Спасителя, <…> и похороны, по-моему, на Новодевичьем», — сказал он.

О кончине Чилингарова стало известно вечером 1 июня. В ГД заявили, что депутат внес большой вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со случившимся. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства и Чилингаров хорошо знали друг друга и много лет дружили.