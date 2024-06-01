Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя

Фото: РИА «Новости»

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым пройдет в храме Христа Спасителя 4 июня. По предварительным данным, траурную церемонию проведут в Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил почетный полярник Павел Селезнев в беседе с РИА «Новости».

«Прощание состоится ориентировочно во вторник <…> в храме Христа Спасителя, <…> и похороны, по-моему, на Новодевичьем», — сказал он.

О кончине Чилингарова стало известно вечером 1 июня. В ГД заявили, что депутат внес большой вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со случившимся. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства и Чилингаров хорошо знали друг друга и много лет дружили.

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

«Базовых станций нужно много». Качество связи в России станет хуже?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте