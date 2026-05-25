Пропавшую 5 дней назад в Обнинске 14-летнюю девушку нашли живой

Школьницу, пропавшую 21 мая в Калужской области, нашли на вокзале в Обнинске. Ранее следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Калужской области.

21 мая 2026 года 14-летняя девушка не вернулась домой из школы. Ее родственники обратились в правоохранительные органы, после чего незамедлительно начались поисковые мероприятия.

«Следователи СК совместно с оперативниками УМВД региона и волонтерами поисково-спасательного отряда прочесывали местность, где могла находиться пропавшая, осматривали видеозаписи камер наблюдения, проводили иные поисковые мероприятия. В результате пропавшая была обнаружена на вокзале в городе Обнинске», - говорится в сообщении.

Ее доставили в региональный СК, где проводятся необходимые следственные действия.