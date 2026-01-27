Прокуратура разбирается с задержками рейсов в закрытом из-за снега Шереметьеве

Московская транспортная прокуратура начала проведение надзорных мероприятий в аэропорту Шереметьево из-за задержки авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 27 января сильные снегопады привели к задержке рейсов. Авиагавань временно остановила прием и выпуск самолетов из-за плохих погодных условий. В связи с этим транспортная прокуратура столицы приняла решение провести проверку.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — заявили в ведомстве.

Сегодня ночью в Москве начался сильный снегопад, который может продлиться двое суток. Пробки на дорогах столицы уже достигли девяти баллов.