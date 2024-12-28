Прокуратура предостерегла двух глав духовных управлений мусульман за фетву о многоженстве

Прокуратура вынесла предостережения главам Советов улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман по Нижегородской и Свердловской областям из-за поддержки фетвы о допустимости многоженства. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в надзорном ведомстве.

Совет улемов — совещательный орган, отвечающий среди прочего за фетвы — религиозно-правовые заключения.

Также предостережение выписали главному редактору издательского дома «Медина».

Фетву, разрешающую мусульманам вступать в религиозный брак сразу с несколькими женами, Духовное управление мусульман приняло 19 декабря. Уже через несколько дней Генпрокуратура потребовала отменить это решение, назвав его нарушением закона. Совет улемов не стал вступать в полемику и отозвал заключение.

Согласно статье 14 Семейного кодекса, лица не могут жениться, если хотя бы одно из них уже в зарегистрированном браке.