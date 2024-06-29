Проход брига «Россия» по Неве завершил праздник выпускников в Петербурге

Традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился шествием брига «Россия» по Неве под алыми парусами. Об этом сообщило РИА «Новости».
Праздник собрал около 70 тысяч человек. Кроме местных выпускников в нем участвовали ребята примерно из 40 регионов России. Собравшихся ждали концертная программа на Дворцовой площади с участием рэпера Мота, певиц Алсу, Люси Чеботиной и других известных исполнителей и групп.
Бриг прошел вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов около полуночи. Его движение сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Выпускники могли загадать желание под залпы фейерверков.
Полицейские в полном объеме обеспечили правопорядок на празднике «Алые паруса», сообщила пресс-служба петербургского управления МВД. Кроме того, на воде и суше в усиленном режиме работала группировка спасателей.
Программа праздника «Алые паруса» публиковалась заранее.