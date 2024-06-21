Сегодня 12:35 Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024» Люся Чеботина и Тося Чайкина выступят на «Алых парусах» в Петербурге 1 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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В конце июня в Санкт-Петербурге состоится традиционное шоу для выпускников «Алые паруса». Что в программе праздника в этому году, можно ли на него попасть туристам, сколько стоит билет и кто выступит на концерте — в материале 360.ru.

Когда «Алые паруса» в 2024 году В 2024 году праздник для выпускников Северной столицы с проходом фрегата с алыми парусами проведут в ночь с 28 на 29 июня, то есть с пятницы на субботу. Репетиции праздника Репетиции в этом году прошли 17 и 18 июня. Генеральный прогон запланирован на пятницу, 21-е число.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

История праздника «Алые паруса» связаны с одноименным произведением Александра Грина, которое увидело свет в 1923 году. В 1961-м вышел фильм с таким же названием режиссера Александра Птушко. Поскольку он имел оглушительный успех у зрителей, в 1968 году в Ленинграде решили организовать праздник «Алые паруса». Вечером 28 июня на Неве, недалеко от Кировского моста, началось водное шествие на катерах с матросами и барабанщиками. Все завершал трехмачтовый корабль с алыми парусами, который играл роль галиота «Секрет» из повести Грина.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В разные годы «Секретом» были яхта «Металлист», шхуна «Ленинград», фрегат «Штандарт» и другие. С 2019 года символом праздника считается двухмачтовый бриг «Россия», построенный специально для праздника. Шоу «Алые паруса» проводили ежегодно вплоть до 1979 года. По слухам, событие отменил ленинградский обком КПСС, члены которого побоялись большого скопления молодежи на улицах.

Фото: Irina Motina/XinHua / Global Look Press

Традицию возобновили лишь в 2005-м и соблюдали каждый год, за исключением 2020-го — из-за пандемии праздник перевели в онлайн. Тогда «Россия» прошлась по акватории Финского залива, зрители могли любоваться трансляцией.

Интересно Каждые «Алые паруса» имеют свою тему. В 2024 году в основу концепции шоу легла тема семьи. Каждые «Алые паруса» имеют свою тему. В 2024 году в основу концепции шоу легла тема семьи.

Сколько стоит билет на «Алые паруса» в 2024 году «Алые паруса» — уникальное шоу, на которое могут попасть только выпускники Северной столицы, их родители и учителя. Также на праздник приглашают медалистов из других регионов России.

Обычным туристам вход будет закрыт. Билеты на «Алые паруса» не продают — на Дворцовую площадь пустят только по пригласительным.

Фото: Торжественный салют на празднике выпускников школ «Алые паруса» на канале Зимняя канавка в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Но посмотреть на шоу со стороны возможно. Ежегодно его транслируют по телевидению и на видеохостингах в режиме онлайн. Кроме того, фейерверк виден из разных точек города, однако место рекомендуют занимать заранее.

Интересно Лучшие виды открываются с Адмиралтейской, Университетской, Английской и Дворцовой набережных, с теплохода у Троицкого моста, набережной Макарова, Пироговской и Мытненской набережных. Лучшие виды открываются с Адмиралтейской, Университетской, Английской и Дворцовой набережных, с теплохода у Троицкого моста, набережной Макарова, Пироговской и Мытненской набережных.

Понаблюдать можно с противоположной стороны Дворцовой площади или с Васильевского острова. Метро в день праздника обычно работает всю ночь, поэтому выйти лучше на «Адмиралтейской», «Спортивной» либо «Василеостровской». Полюбоваться проходом брига с алыми парусами можно и во время репетиций. Правда, фееричного салюта в эти дни не будет.

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Программа «Алых парусов» в 2024 году Праздник начнется в 22:00. На Дворцовой площади перед выпускниками выступят звезды российской эстрады и Сети. В концертной программе — 25 номеров. По информации организаторов, в 2024 году заявки на выступление на главной сцене Северной столицы подали 600 человек. В 00:40 бриг «Россия» с алыми парусами пройдет под классическую музыку по акватории Невы — в этот момент выпускники загадывают желания. Маршрут судна продлят: оно проплывет вдоль всей Дворцовой набережной под двумя разведенными мостами. Закончится шоу оглушительными залпами праздничного фейерверка.

Фото: Первая репетиция праздника выпускников «Алые паруса» в акватории Невы в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Кто выступит на «Алых парусах» в 2024 году Имена звезд, которые будут на концерте, обычно до последнего держат в секрете. Однако в этом году тайну частично раскрыли. На празднике точно выступят артисты Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Amirchik, IOWA, ST, Алсу и Тося Чайкина.