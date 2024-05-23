Прогрессивная шкала НДФЛ не коснется участников СВО

Министерство финансов поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Минфин поддержал идею сохранения плоской школы налога на доход физических лиц для участников СВО», — привело его слова РИА «Новости».

Силуанов подчеркнул, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц, чтобы налоговая система была способна конкурировать со странами-соседями.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.

Ранее участников специальной военной операции из Балашихи освободили от уплаты налога на земельные участки. Такое решение приняли депутаты городского совета, мера коснется мобилизованных и проходящих военную службу по контракту.