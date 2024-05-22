Участников СВО из Балашихи освободили от уплаты налога на землю

Бойцы специальной военной операции из Балашихи не будут платить налог на земельные участки. Такое решение приняли местные депутаты.

Идею освободить участников специальной военной операции от уплаты налога на земельные участки поддержали депутаты городского совета. Изменения касаются и мобилизованных бойцов, и тех, кто проходит военную службу по контракту.

«Мы приняли сегодня решение и освобождаем от налога на земельные участки, ИЖС, дачные участки — участников СВО. Они полностью будут освобождены от уплаты налога на землю. Мы понимаем, что это выпадающие наши доходы, но это наши воины, которые защищают нас», — сказал председатель Совета депутатов Геннадий Попов.

Всего депутаты на встрече обсудили 17 вопросов из повестки. Среди них поддержка малого и среднего бизнеса, также внесены изменения в устав городского округа и в положение о земельном контроле в Балашихе.

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