Названа цель изменений в налоговой системе России | 360°

Власть 25 апреля 2024, 17:29 Названа цель изменений в налоговой системе России Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климат РИА «Новости»

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Модернизация налоговой системы России улучшит инвестиционный климат и сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым. Об этом на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что работа над проектом еще идет. В ней принимают участие члены финансового и экономического блоков правительства вместе с властями регионов и представителями бизнес-сообщества.

Путин подчеркнул, что обновленные налоговые условия зафиксируют на длительный срок.

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, в социальные, кадровые проекты», — указал глава государства.

Президент подчеркнул, что это станет еще одной мерой для стабильной и предсказуемой работы российских предпринимателей.

В ходе своего выступления президент России Владимир Путин отметил, что нереализованный потенциал отечественного бизнеса при поддержке властей сделает переход страны на новую модель экономики плавным. Такой путь развития поможет развивать новые секторы, которые обеспечат дальнейший рост доходов россиян.