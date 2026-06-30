Профессор Сафонов рассказал, что распознать цифрового рекрутера можно по скорости ответа

Сервис «Авито Работа» провел исследование, которое показало, что более половины россиян уже сталкивались с чат-ботами при поиске работы. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов поделился экспертным мнением с KP.RU о том, как распознать цифрового рекрутера и успешно пройти его отбор.

В первую очередь, на автоматизированную систему указывают скорость и безупречность ответов. Если сообщение приходит мгновенно, без пауз на «обдумывание», это верный признак бота. Также алгоритмы часто игнорируют контекст и эмоциональные нюансы, не понимая сарказма или иронии. Их стиль общения — строгая структурированность: они задают формализованные вопросы и ждут ответов по заданному шаблону. Наконец, их круглосуточная активность не зависит от человеческого фактора, праздников или времени суток.

Чтобы система сочла вашу кандидатуру подходящей и передала ее человеку, необходимо максимально соответствовать требованиям вакансии. Это самый важный шаг. В своих ответах следует избегать общих фраз и использовать конкретику, подкрепляя все цифрами и фактами (например, «увеличил продажи на 15%»). В некоторых случаях можно использовать «магические фразы», такие как «Соедините с оператором» или «Хочу обсудить детали с HR-специалистом», чтобы попытаться обойти алгоритм.