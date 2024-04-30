Продажу алкоголя запретили в Курганской области 30 апреля, 1 мая и 9 мая | 360°

Общество 30 апреля 2024, 09:08 Продажу алкоголя запретили в Курганской области 30 апреля, 1 мая и 9 мая РИА «Новости»

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В Курганской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти отметили, что паводковая обстановка улучшается, как и прогнозы по пожарной обстановке.

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«Решено установить запрет на розничную продажу алкоголя (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) не с 9 по 12 мая, как планировалось ранее, а только на 9 мая», — передали в администрации.

Запрет, установленный на продажу спиртного 30 апреля и 1 мая, останется в силе. В правительстве напомнили, что правила установили, в том числе, чтобы не допустить мародерства на подтопленных территориях.

По последним данным, в Курганской области за сутки от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка в девяти населенных пунктах. Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана — 843 сантиметра.

Жители региона, чьи дома повредило во время паводка, могут рассчитывать на материальную помощь. В правительстве Курганской области сообщили, что более пяти тысяч человек получили единовременные выплаты.