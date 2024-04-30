Более 300 жилых домов освободились от воды в Курганской области | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 08:41 Более 300 жилых домов освободились от воды в Курганской области МЧС РФ: в Курганской области за сутки от воды освободились 322 жилых дома

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В Курганской области за сутки от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка в девяти населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана составляет 843 сантиметра. Подтопленными остались 825 жилых домов, более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог. Всего удалось расчистить 52 затора общим объемом 865 кубических метров.

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка за сутки снизился на четыре сантиметра и составил 858 сантиметров, в городе Ишим — вырос на семь сантиметров (до 1052), в районе села Абатское — также поднялся на семь сантиметров и достиг 1221. В селе Абатском эвакуировали людей и животных. Всего в регионе эвакуация потребовалась более чем шести тысячам жителей. Подтопленными остались 205 жилых и более 500 дачных домов в 36 населенных пунктах.

В Оренбургской области по-прежнему подтоплены 6778 жилых домов и почти 12 тысяч приусадебных участков. За сутки от воды освободились 1158 домов.

В Курганской области число подтопленных домов снижалось и накануне, 29 апреля.