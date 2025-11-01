Продажи вибраторов в России подскочили в четыре раза

Shot: продажи вибраторов выросли в России в четыре раза

Продажи вибраторов в октябре побили все рекорды, увеличившись в четыре раза по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка» .

По его информации, особенным спросом пользуются секс-игрушки с подогревом. Психологи связывают это с переменой погоды, влияющей на биоритмы и обостряющей ощущение одиночества у девушек.

Ранее фармацевт из Великобритании Клэр Невинсон посоветовала женщинам после менопаузы использовать вибраторы, чтобы усилить приток крови и сохранить активную и комфортную половую жизнь.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что клиентами секс-шопов должны заняться психиатры. По его словам, туда ходят люди «с недостатками морального порядка», а нормальному человеку вещи, продающиеся в таких магазинах, не нужны.