Женские проблемы уйдут. Фармацевт рассказала о сексе в возрасте
Фармацевт Невинсон посоветовала женщинам после менопаузы использовать вибраторы
После наступления менопаузы женщины по-прежнему нуждаются в сексе, но из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона могут испытывать некоторые проблемы во время близости. Фармацевт Клэр Невинсон рассказала Mirror, как сохранить активную половую жизнь.
По ее словам, наступление менопаузы не означает, что сексуальная жизнь закончилась.
«Хотя некоторые гормональные изменения, которые происходят с менопаузой, могут изменить то, как вы воспринимаете секс и свое тело, есть много того, что вы можете сделать, чтобы создать счастливую и приятную сексуальную жизнь, которая подходит именно вам», — заявила она.
Невинсон подтвердила, что с возрастом из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона у женщины ослабевает половое влечение.
По ее мнению, решить эту проблему можно, откровенно поговорив с партнером и найдя компромисс.
Против сухости слизистых фармацевт посоветовала купить безрецептурные гели и крема-смазки. Для притока крови к гениталиям, возбуждения и оргазма она призвала практиковать упражнения для мышц тазового дна и использовать секс-игрушки.
Ранее в Медицинском колледже Университета Шаньтоу выяснили, что интим полезен для психического здоровья. Всего один половой акт в неделю способен предотвратить депрессию.