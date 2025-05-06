Женские проблемы уйдут. Фармацевт рассказала о сексе в возрасте

После наступления менопаузы женщины по-прежнему нуждаются в сексе, но из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона могут испытывать некоторые проблемы во время близости. Фармацевт Клэр Невинсон рассказала Mirror , как сохранить активную половую жизнь.

По ее словам, наступление менопаузы не означает, что сексуальная жизнь закончилась.

«Хотя некоторые гормональные изменения, которые происходят с менопаузой, могут изменить то, как вы воспринимаете секс и свое тело, есть много того, что вы можете сделать, чтобы создать счастливую и приятную сексуальную жизнь, которая подходит именно вам», — заявила она.

Невинсон подтвердила, что с возрастом из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона у женщины ослабевает половое влечение.

По ее мнению, решить эту проблему можно, откровенно поговорив с партнером и найдя компромисс.

Против сухости слизистых фармацевт посоветовала купить безрецептурные гели и крема-смазки. Для притока крови к гениталиям, возбуждения и оргазма она призвала практиковать упражнения для мышц тазового дна и использовать секс-игрушки.

Ранее в Медицинском колледже Университета Шаньтоу выяснили, что интим полезен для психического здоровья. Всего один половой акт в неделю способен предотвратить депрессию.