Продажи российских аналогов «Оземпика» за год увеличились в три раза

Объем продаж российских аналогов препарата «Оземпик» за минувший год вырос почти втрое. В 2025-м отечественные фармкомпании произвели 11,7 миллиона упаковок. Об этом РБК сообщил оператор маркировки лекарств «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным ЦРПТ, за 2024 год в рознице продали 1,7 миллиона упаковок российских аналогов «Оземпика», что принесло 9,2 миллиарда рублей выручки. За 2025 год продажи увеличились до 6,1 миллиона упаковок, выручка — до 35,2 миллиарда рублей.

В январе 2025 года месячный объем продаж достигал 282 тысяч упаковок, а к декабрю вырос до 810 тысяч, что больше почти в три раза. Рост продолжился и в начале 2026 года: за первые две недели января продали 333 тысячи упаковок, это на 17% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

В ЦРПТ объяснили рост продаж в рознице увеличением объемов производства. В прошлом году фармпроизводители изготовили 11,7 упаковок на основе семаглутида и тирзепатида. Это в 10 раз больше общего объема импорта лекарств с международным непатентованным наименованием «семаглутид» за 2020–2023 годы.

Ранее доктор Зухра Павлова заявила, что инъекционные препараты для снижения веса помогают сбросить 15–20% лишней массы. Однако после окончания курса килограммы могут быстро вернуться.