Доктор Павлова предупредила, что килограммы могут быстро вернуться после похудения с помощью уколов

Инъекционные препараты для снижения веса, такие как семаглутид и тирзепатид, стали настоящим прорывом в медицине. Они помогают сбросить 15–20% веса и кардинально меняют жизнь многих людей. Однако новое исследование Оксфордского университета показывает, что после окончания курса лечения вес может стремительно возвращаться. Свою точку зрения в беседе с KP.RU озвучила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По результатам исследований, участники теряли в среднем почти 15 кг на уколах. Однако после завершения курса в течение года большинство набирали обратно около 10 кг. Эксперты объясняют это двумя ключевыми причинами:

— Чем значительнее первоначальная потеря веса, тем быстрее килограммы могут вернуться. — Препараты воздействуют на аппетит, но не «перезагружают» систему регуляции веса в мозгу навсегда.

Павлова отмечает: «Вес вернется и с „Оземпиком“, и без „Оземпика“, если вы вернетесь к прежним привычкам!» Она подчеркивает, что для устойчивого результата необходимо менять привычки во время лечения.

Таким образом, для достижения устойчивого результата может потребоваться комплексный подход, сочетающий долгосрочное лечение препаратами и изменение образа жизни.