Продажи кондиционеров в России за полгода подскочили на 100-200%

В России резко вырос спрос на кондиционеры. За первое полугодие этого года продажи выросли на 100-200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на «Марвел-дистрибуции».

Всего в России продали 1,2-1,4 миллиона кондиционеров. Дистрибьютер назвал этот показатель рекордным для отечественного рынка, так как обычно прирост сегмента за полгода составлял 10-25%.

Директор департамента КБТ компании Лариса Сенина отметила, что главным драйвером спроса стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета. Также она обратила внимание на реализацию отложенного спроса и массовую замену кондиционеров, установленных в предыдущие годы.

По данным Wildberries & Russ, за год продажи сплит-систем на маркетплейса выросли более чем на 150% в натуральном выражении.

Ранее специалист по ремонту Андрей Новиков призвал не оставлять кондиционер постоянно включенным. По его словам, это приводит к быстрой поломке компрессора и ухудшает качество воздуха в квартире.