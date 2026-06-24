Открылась роковая ошибка с кондиционером, которую совершают многие россияне

Постоянная работа кондиционера летом приводит к быстрой поломке компрессора и ухудшает качество воздуха в квартире. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист по ремонту Андрей Новиков.

Оставлять прибор включенным на круглые сутки без перерыва нельзя. Современная техника легко справляется с короткими нагрузками. Однако долгая непрерывная работа сильно перегружает главный мотор системы. Из-за этого дорогостоящее оборудование изнашивается и может сломаться.

Россияне совершают и другие ошибки. Многие выставляют на системе низкие температуры, чтобы в комнате стало прохладнее как можно быстрее, хотя методика никак не ускоряет процесс.

Новиков рекомендовал держать температуру в помещении всего на пять-семь градусов ниже той, что показывают термометры за окном. Это убережет технику от перегрузок.

Прослужить дольше кондиционеру поможет и регулярное обслуживание. Мастера вызвать не обязательно, достаточно вовремя доставать и чистить фильтры. Капитальная проверка требуется не чаще раза в год.