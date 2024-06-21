Продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков

Так он прокомментировал предложение депутатов от фракции «Новые люди» разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц или индивидуальных предпринимателей.

«Здесь нужен какой-то жесткий контроль за компаниями, продающими эти сим-карты. Скорее всего, это будет какой-то закон или норма по продаже. Появилась инициатива, чтобы мигранты получали сим-карты по биометрии. Так можно узнать, как они пользуются такими телефонами», — заявил Дворянский.

Эксперт добавил, что, по его прогнозу, сильное развитие получат приложения для смартфонов с определителями номера, которые подсвечивают номера поступающих звонков, сопровождая из надписями «возможно спам», «злоумышленники», «есть жалобы». Он добавил, что такие приложения разрабатывают как банки, так и телеком-операторы.

Если компания хочет рекламировать свои услуги через звонки, добавил Дворянский, для этого она должна иметь регистрацию и платить налоги. Но при этом следить за безопасностью баз со своими клиентами, чтобы их номера не оказались в руках злоумышленников.

Депутаты думской фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете спам-звонков. Как сообщил RT, сейчас реклама по телефону проходит с номеров, которым владеют физические лица, чем пользуются фирмы. Документ разрешит вести такую деятельность только с номеров, зарегистрированных на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.