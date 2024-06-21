Депутаты Госдумы предложили разрешить рекламные звонки только с зарегистрированных номеров юрлиц

Депутаты Владислав Даванков и Антон Ткачев выдвинули законопроект, в котором предлагают разрешить рекламные звонки только с зарегистрированных номеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил RT .

По их словам, привлечь к ответственности юридические лица сейчас затруднительно, поскольку звонки с целью рекламирования осуществляются с телефонных номеров физических лиц.

Парламентарии считают, что принятие законопроекта облегчит процедуру привлечения к ответственности организаций за распространение рекламы с нарушением законодательства.