Проблему регистрации сим-карт на умерших россиян признали в Госдуме
В России до сих пор есть проблема с оформлением сим-карт на уже умерших людей. Об этом сообщил «Коммерсант».
Зампредправления «Сбера» Станислав Кузнецов на прошедшем 29 января заседании комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что существует целая индустрия паспортов умерших. Поэтому реально объем числа черных и серых сим-карт не уменьшился.
Депутат Госдумы Сергей Боярский добавил, что проблема лежит в плоскости межведомственного взаимодействия. По его мнению, нужно отладить обмен данными с ЗАГСами.
В Минцифры уточнили, что купить сим-карту на паспорт умершего невозможно, однако в системе иногда происходят сбои. У операторов также нет возможности оперативно узнать о смерти абонента, только в случае обращения родственников заблокировать или переоформить номер.
