Проблему регистрации сим-карт на умерших россиян признали в Госдуме

В Госдуме и Сбербанке заявили о проблеме регистрации сим-карт на умерших россиян

В России до сих пор есть проблема с оформлением сим-карт на уже умерших людей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Зампредправления «Сбера» Станислав Кузнецов на прошедшем 29 января заседании комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что существует целая индустрия паспортов умерших. Поэтому реально объем числа черных и серых сим-карт не уменьшился.

Депутат Госдумы Сергей Боярский добавил, что проблема лежит в плоскости межведомственного взаимодействия. По его мнению, нужно отладить обмен данными с ЗАГСами.

В Минцифры уточнили, что купить сим-карту на паспорт умершего невозможно, однако в системе иногда происходят сбои. У операторов также нет возможности оперативно узнать о смерти абонента, только в случае обращения родственников заблокировать или переоформить номер.

Ранее в Москве задержали 14 членов группы, обслуживавшей телефонных мошенников.