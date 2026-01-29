В Москве задержали 14 членов группы, обслуживавшей телефонных мошенников

Следственный комитет России пресек в Москве деятельность организованной группы, работавшей на телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Правоохранители совместно с УФСБ по Москве и Московской области установили, что на территории столицы действовали преступники, которые при помощи «сим-боксов» совершали массовые телефонные атаки, чтобы похищать деньги.

«В ходе совместной работы следствия и оперативных сотрудников правоохранительных органов на территории Московского региона задержаны 10 операторов „сим-боксов“. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в СК.

Сегодня задержали еще четыре участника преступной группы. Их привезли в подразделение ведомства для дальнейшего расследования.

На съемных квартирах фигурантов обнаружили и изъяли более 1000 сим-карт, «сим-боксы» и другие вещественные доказательства. Следователи возбудили два уголовных дела по статье о незаконном использовании оборудования для пропуска трафика.

Ранее в Совфеде предложили использовать вирусные видеоролики, чтобы защитить россиян от мошенников. Публицист Шахназаров предложил делать это для повышения осведомленности россиян о методах киберпреступников.