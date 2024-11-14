Прямая линия с Путиным может пройти 19 декабря

Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет прямую линию 19 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

«Путин может провести прямую линию 19 декабря. При этом она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией», — сообщали собеседники издания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже говорил, что итоговая пресс-конференция президента в этом году пройдет во второй половине декабря и будет иметь элементы прямой линии с россиянами. Точную дату Песков пообещал объявить позже.

В прошлом году впервые предложили формат, объединяющий прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие состоялось 14 декабря и длилось более четырех часов. За это время Путин ответил на 67 вопросов. В мае Песков подтвердил, что прямая линия по-прежнему актуальна и остается в повестке дня.