Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность и остается на повестке дня. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

У официального представителя Кремля спросили, планируют ли провести традиционную прямую линию в 2024 году.

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», — ответил он.

Последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года, ее совместили с большой пресс-конференцией президента. Выступление главы государства, в том числе, стало инструментом мягкой силы для Запада, говорили эксперты.

Прямую линию главы государства проводят с 2001 года. В 2021 году мероприятие состоялось в 20-й раз подряд. Однако в 2022 году прямой линии в классическом формате не было, потому что Путин выступал с обращением к жителям страны несколько раз.