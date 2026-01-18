Признавшийся в схеме Долиной пенсионер из Москвы вернул квартиру и остался с долгом

Продавший квартиру в московском районе Тушино 90-летний пенсионер признался, что обманул покупателей по схеме Долиной. Однако суд вернул ему жилье и обязал выплатить девять миллионов рублей, полученных от второй стороны сделки, сообщил телеграм-канал Mash .

Перед заключением договора пенсионер прошел платную экспертизу у психиатра, который признал его вменяемым. После заключения сделки бывший владелец обратился в суд с требованием вернуть жилье.

Сначала он заявил, что не осознавал своих действий, но в ходе разбирательства признался, что обманул покупателей намеренно. Пенсионер заявил, что отрепетировал ответы для экспертизы и даже купил билет на поезд в Минск якобы ради переезда к сыну.

Несмотря на признание, суд постановил вернуть квартиру бывшему владельцу, а покупатели должны получить свои деньги обратно. Полученные миллионы пенсионер уже потратил, и несостоявшиеся владельцы недвижимости подали на него в суд за мошенничество.

Госдума в ходе весенней сессии примет закон о введении периода охлаждения для сделок купли-продажи недвижимости. Об этом в начале января заявил председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Теперь продавец квартиры получит доступ к депозиту с деньгами только после полной передачи квартиры новым владельцам. Аксаков подчеркнул, что это только одна из мер, которые позволят пресечь схемы Долиной.