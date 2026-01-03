В ГД рассказали, когда примут меры по защите от «схемы Долиной»

Аксаков: ГД примет меры по защите от «схемы Долиной» в первом квартале года

Госдума примет меры по защите российского рынка недвижимости от «схемы Долиной» в первом квартале наступившего 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат ГД Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что мы <…> в первом квартале уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — сказал он.

Среди инициатив в этом направлении — введение периода охлаждения на неделю. В это время деньги на депозите будут оставаться заблокированными, пока сделка идет. Продавцу средства перейдут, когда все договоры уже заключили.

Ранее стало известно, что аферисты задействовали 10 счетов из различных банков при хищении около 180 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной.