Признак бескультурья. Почему нельзя запрещать носить никабы

Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев . Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений — обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.

Журналистка отметила, что запрет на одежду и отдельные аксессуары в 21 веке — это признак бескультурья.

«Давайте вспомним времена ковида: люди носили маски <…> Когда-то была мода на балаклавы. Там, извините, иногда даже и глаз не было видно. И при этом наши современные смартфоны, когда мы ходили в тех же масках, спокойно могут разблокировать телефон по взгляду. Сейчас в России такие технологии, что система распознавания лиц работает на высшем уровне», — подчеркнула она.

Журналистка напомнила, что некоторых пугают девушки в никабах, потому что когда-то из этого сделали какую-то угрозу.