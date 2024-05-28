Признак бескультурья. Почему нельзя запрещать носить никабы
Журналист Букреева назвала признаком бескультурья призывы запретить никабы
Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений — обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.
Журналистка отметила, что запрет на одежду и отдельные аксессуары в 21 веке — это признак бескультурья.
«Давайте вспомним времена ковида: люди носили маски <…> Когда-то была мода на балаклавы. Там, извините, иногда даже и глаз не было видно. И при этом наши современные смартфоны, когда мы ходили в тех же масках, спокойно могут разблокировать телефон по взгляду. Сейчас в России такие технологии, что система распознавания лиц работает на высшем уровне», — подчеркнула она.
Журналистка напомнила, что некоторых пугают девушки в никабах, потому что когда-то из этого сделали какую-то угрозу.
Но я хочу напомнить, что мы живем в многонациональной стране. Иран, Саудовская Аравия — это наши друзья, нельзя разжигать межнациональную ненависть и конфликты.
Анастасия Букреева
Муфтий Москвы главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов также говорил о том, что одежда — личный выбор каждой женщины и девушки. Духовное управление мусульман России не пропагандирует ношение никаба, но считает, что в условиях светского государства правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая соответствует основным требованиям ислама, не вызывает негативного отношения у окружающих.
«Есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности», — процитировала Аляутдинова ведущая.
В свою очередь, хочу напомнить, что это, во-первых, одежда, а во-вторых — часть родной культуры людей. И все-таки мы живем в XXI веке, довольно странно указывать людям, что им носить, а что нет.
Анастасия Букреева
Более подробно том, что такое никаб и почему его хотят запретить, можно узнать в материале 360.ru.