«Царьград»: почти 2 млн человек приняли участие в опросе о ношении никабов в России
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить в России ношение никабов — головных уборов, полностью закрывающих лицо. «Царьград» организовал опрос на данную тему.
Участниками голосования стали почти два миллиона человек.
Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев предположил, что результаты исследования могут «накрутить лоббисты неконтролируемой миграции».
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