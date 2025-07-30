Привыкайте носить наличку. Россиян попросили не превращаться в хипстеров: что это значит

Временные ограничения из-за перебоев с мобильным интернетом в регионах России нужно воспринимать как необходимую меру во время угрозы ракетной или беспилотной опасности. В эти моменты можно расплачиваться наличными, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, председатель комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенев.

Депутат подчеркнул, что меры безопасности должны быть в приоритете.

«Ограничение или отключение интернета — необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьезные последствия», — отметил Гутенев.

Не стоит превращаться в хипстера, живущего только в центре Москвы. Жизнь не ограничивается комфортом.

Он признал, что неудобства присутствуют, ведь многие привыкли рассчитываться картами, однако к ним нужно адаптироваться и выработать алгоритм поведения.

В Красноярском крае накануне ограничили работу мобильного интернета. Глава региона призвал красноярцев отнестись к ограничениям с пониманием, так как это связано с обеспечением безопасности. Мобильный интернет временно ограничили и в Свердловской области