«Отнестись с пониманием». В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

Ограничения работы мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Дорогие друзья, вижу сообщения с просьбой прокомментировать ограничения работы мобильного интернета. Это связано с усилением мер безопасности на определенных территориях Красноярского края», — написал он.

Котюков отметил, что такие же меры в настоящее время принимаются в ряде других регионов России, и попросил население с пониманием относиться к сложившейся ситуации.

«Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — добавил губернатор.

В Красноярске мобильный интернет не работает четвертые сутки, жители сталкиваются с перебоями в работе терминалов в общественных местах и трудностями оплаты в транспорте.

Ранее жители Урала сообщили о серьезных сбоях в работе интернета и мобильной связи.